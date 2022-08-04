شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تداعب كلب بلدي بأحد الشوارع: "ما فيش أجمل ولا أحلى ولا أوفى من كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا على مشاركة جمهورها فيديو نشرته على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" وظهرت يسرا في الفيديو وهي تداعب كلبان بلدي في أحد الشوارع، وعلقت على الفيديو بـ" ما فيش أجمل ولا أحلى ولا أوفى من كده"

وقالت الفنانة يسرا في تصريحات سابقة أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر قناة cbcالفضائية، أن مسلسل أحلام سعيدة من أفضل المسلسلات التي اشتغلت فيها خصوصا أن فريق العمل كله دمه خفيف وروحه حلوة، بالإضافة إلى وجود مخرج كبير بحجم عمرو عرفة.

وأضافت يسرا أن هناك عدد كبير من الستات النكدية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا ستات تتمتع بخفة دم، وغنا الثلاثى أغنية "أكدب عليك" للراحلة وردة .

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.