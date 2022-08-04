شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو لبنان يحيون ذكرى مرور عامين على انفجار مرفأ بيروت.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من فنانى لبنان، على إحياء ذكرى مرور عامين على واقعة انفجار مرفأ بيروت الضخم، ومن جهته قال الفنان الكبير راغب علامة:"إلى كلّ من فقد عزيز أو غالى، إلى أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذلك اليوم الأليم، ان الدّماء الطّاهرة ستُزهر حقاً وعدلاً وقوّة ولو بعد حين، لبنان يمرض ولا يموت، وسيبقى الأمل، ومهما فعلوا لن تُكسر عزيمة اللبناني الذي مرّ بأصعب الظروف وانتصر بارادته وحبّه للحياة".



راغب علامة

فيما غردت الفنانة سيرين عبد النور عبر تويتر :"ما فى أبشع من الظلم ولا أقسى من انتظار الحقيقة تظهر، سنتين قطعوا وبعدنا ناطرين ورح ننطر كل العمر وما رح ننسى (مين يلي اغتالنا مين يلي دمر بيروت مين عم بهجرنا ؟) فَلَيْسَ مَكْتُومٌ لَنْ يُسْتَعْلَنَ، وَلَا خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ.، انفجار مرفأ بيروت، لن ننسى".



سيرين عبد النور

ومن جهتها قالت الفنانة ميريام فارس :" صار مارق سنتين على انفجار مرفق بيروت، سنتين ولهاللحظة بعد ما عرفنا يلّي نقتل ليه نقتل ويلّي تيتّم ليه تيتّم ويلّي ترمّل ويلي نصاب ويلّي تهجّر ويلّي ويلّي… شو ناطرين لتخبروا الحقيقة".



ميريام فارس

ومن جهته غرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر"تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم.

مضيفا لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".