فن ومشاهير

على طريقة شخصية عزيز الهانش.. الصور الأولى من كليب إدوارد "فاكس"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة شخصية عزيز الهانش.. الصور الأولى من كليب إدوارد "فاكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أدورد من تصوير أحدث أغانيه " فاكس " التي يشارك معه نجله مارك الغناء، وهي من كلمات احمد مرزوق وكلمات الراب لمارك نجله وألحان محمد يحيي توزيع أحمد عادل ميكس وماستر أمير محروس إخراج إمين إسماعيل وينتظرطرحها الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، ويجسد إدورد فى الكليب شخصية عزيز الهانش التى ظهرفيها أثناء فيلم " بنات العم".

fbcacfe4-8ef2-4595-9018-505f10fce75c
ادورد ومارك

 

7a3bb521-765f-4569-860f-ca15a0b5f7af
ادورد 

 

ef1da76d-f194-4376-8b16-60b7b10a40a5
ادورد 

 

3574d885-1715-4387-ab3f-964efcfabda5
ادورد 

 

08ebdcc5-8c6c-4487-8895-0bec6852396b
ادورد 

 

ومن المقرر أن يحيى فريق جيبسى الغنائى بقيادة الفنان إدوارد حفل غنائي بإحدى القرى بالساحل الشمالى غدا الجمعة ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهرأغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان فريق جيبسى قد عاد بعد غياب أكثر من 23 عاما إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد، حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات، وقال إدوارد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو إنشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا