على طريقة شخصية عزيز الهانش.. الصور الأولى من كليب إدوارد "فاكس"

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أدورد من تصوير أحدث أغانيه " فاكس " التي يشارك معه نجله مارك الغناء، وهي من كلمات احمد مرزوق وكلمات الراب لمارك نجله وألحان محمد يحيي توزيع أحمد عادل ميكس وماستر أمير محروس إخراج إمين إسماعيل وينتظرطرحها الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، ويجسد إدورد فى الكليب شخصية عزيز الهانش التى ظهرفيها أثناء فيلم " بنات العم".

ومن المقرر أن يحيى فريق جيبسى الغنائى بقيادة الفنان إدوارد حفل غنائي بإحدى القرى بالساحل الشمالى غدا الجمعة ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهرأغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان فريق جيبسى قد عاد بعد غياب أكثر من 23 عاما إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد، حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات، وقال إدوارد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو إنشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".