شكرا لقرائتكم خبر عن "تسليم أهالى" يحصد 850 ألف حنيه إيرادات في أول يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تسليم أهالى" إيرادات بلغت 850 ألف جنيه في أول يوم عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية أمس الأربعاء 3 أغسطس، قرر القائمون على الفيلم إهداؤه إلى الفنانين الراحلين سميرغانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها.

حرصت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان والمخرج عمرو سلامة على حضور حفل منتصف الليل للفيلم أمس الأربعاء وسط الجمهور، وجمعت الصدفة بين أبطال تسليم أهالي وأبطال فيلم بروس ويليز a day to die بطولة النجم محمد كريم، حيث أقيم عرض الفيلم الخاص بنفس السينما، وشهد حضور وليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميلير.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.