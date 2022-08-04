كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:47 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” إلين خلف ” بعيد ميلاد إبنتها ” ليفي ” من زوجها ” كارلو أيوب ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت إلين خلف صورة تجمعها بإبنتها ليفي وهي تحتضنها في أحدث ظهور لهما بعد غياب الفنانة اللبنانية عن الأضواء لسنوات .
وكتبت إلين خلف في تعليقها على الصورة معربة عن حبها لإبنتها : ” يا عمري كلو العمر كلو ضلني حدك ” .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمال الفنانة إلين خلف الذي لم يتغير عن قبل وعدم تغير ملامحها وبقائها على طبيعتها .. كما أشار البعض إلى وجه الشبه بينها وبين إبنتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الغياب .. إلين خلف وإبنتها تخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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