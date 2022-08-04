كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:47 مساءً - حلت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” ضيفة ببرنامج (الستات) المذاع على قناة النهار وتقدمه كلا من الإعلامية ” مفيدة شيحة ” والإعلامية ” سهير جودة ” .
وخلال اللقاء تحدثت دنيا عبد العزيز عن تأثرها الشديد حتى الآن بوفاة والدتها والذي يعتبر سببا في تأجيلها لفكرة الأنجاب .
فقالت : ” أنا معنديش استعداد لحاجة .. مكنتش عايزة أمثل ومثلت، مكنتش عايزة اتجوز واتجوزت .. كل حاجة من غيرها صعبة عشان هي مش موجودة، أجيب عيل هي متشيلوش ” .
وتابعت دنيا عبد العزيز : ” أنا مطمنة عليها وفكرة القدر وفكرة إنها في حتة أحسن دي حاجات مسلمات مش هنتكلم فيها ومتأكدة منه مليون في المية ” .
وأضافت حول تداعيات وفاة والدتها عليها : ” أنا قعدت فترة باخد مهدئات عشان أقدر أنام وبعد كده لما بطلت مهدئات مبقتش بنام بعمق .. طول الوقت وأنا في المرحلة دي معاها ” .
يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد توفيت في 12 إبريل 2020 بعد صراع مع مرض السرطان .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز تكشف عن تأجيلها للإنجاب .. والسبب صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.