دنيا عبد العزيز تكشف عن تأجيلها للإنجاب .. والسبب صادم

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:47 مساءً - حلت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” ضيفة ببرنامج (الستات) المذاع على قناة النهار وتقدمه كلا من الإعلامية ” مفيدة شيحة ” والإعلامية ” سهير جودة ” .

وخلال اللقاء تحدثت دنيا عبد العزيز عن تأثرها الشديد حتى الآن بوفاة والدتها والذي يعتبر سببا في تأجيلها لفكرة الأنجاب .

فقالت : ” أنا معنديش استعداد لحاجة .. مكنتش عايزة أمثل ومثلت، مكنتش عايزة اتجوز واتجوزت .. كل حاجة من غيرها صعبة عشان هي مش موجودة، أجيب عيل هي متشيلوش ” .

وتابعت دنيا عبد العزيز : ” أنا مطمنة عليها وفكرة القدر وفكرة إنها في حتة أحسن دي حاجات مسلمات مش هنتكلم فيها ومتأكدة منه مليون في المية ” .

وأضافت حول تداعيات وفاة والدتها عليها : ” أنا قعدت فترة باخد مهدئات عشان أقدر أنام وبعد كده لما بطلت مهدئات مبقتش بنام بعمق .. طول الوقت وأنا في المرحلة دي معاها ” .

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد توفيت في 12 إبريل 2020 بعد صراع مع مرض السرطان .