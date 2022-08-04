شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لبنان فى الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت: في انتظار العدالة ولن ننسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت عدد من نجمات لبنان، الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت، عبر حساباتهم على تويتر وغردت النجمة نانسى عجرم، قائلة:" من سنتين لحد دلوقتى 4 أغسطس مش مجرد تاريخ... 4 جرح بقلب كل لبناني عم ينزف وبعمره ما بيطيب قبل ما العدالة تتحقق العدالة لكل روح انخطفت على غفلة وكل دمعة إم نزلت بدون إذن وكل حسرة وحرقة قلب انفرضت على مدنيين ذنبن أبرياء ونحنا ناطرين العدالة ومن دلوقتى لوقتها لن ننسى".



نانسى عجرم

وقالت النجمة إليسا،:"صعبة الذكرى ولو مرق عليها سنة وسنتين ومية انفجار 4 أغسطس هو اغتيال لبيروت من بعد ما زهقوا من اغتيال الناس قرروا يقتلونا كلنا مرة واحدة، ويدمروا أجمل مدينة بالعالمالله كبير وإلا ما يجي نهار نشوف العدالة يا رب".



إليسا

فيما كتبت النجمة نجوى كرم:" مش رح ننسى 4 أغسطس الله يرحم الضحايا والشهداء يللي غادرونا على غفلة وأخدوا معن قلوبنا..ومندعي حتى أرواح قدّيسينّا ترفرف فوق سما هالبلد... ويحفظوه من كل شر".



نجوى كرم

أما النجمة سيرين عبد النور، كتبت قائلة: ما في ابشع من الظلم ولا اقسى من انتظار الحقيقة تظهر سنتين قطعوا وبعدنا ناطرين ورح ننطر كل العمر وما رح ننسى مين يلي اغتالنا مين يلي دمر بيروت مين عم بهجرنا فَلَيْسَ مَكْتُومٌ لَنْ يُسْتَعْلَنَ، وَلَا خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَف".



سيرين عبد النور

وغردت النجمة ميريام فارس، قائلة: صار مارق سنتين على انفجار مرفق بيروت، سنتين ولهاللحظة بعد ما عرفنا يلّي نقتل ليه نقتل ويلّي تيتّم ليه تيتّم ويلّي ترمّل ويلي نصاب ويلّي تهجّر ويلّي ويلّي… شو ناطرين لتخبروا الحقيقة عيب".