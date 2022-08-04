شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الجوكر على موعد مع جزء جديد.. خواكين فينيكس يشوق الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الممثل العالمى خواكين فينيكس إلى الجزء الثانى من فيلم Joker، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " The Hollywood Reporter"، كبطل رئيسى فى العمل بدور "الجوكر".



خواكين فينيكس

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من Joker في دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر من عام 2024، على أن يقوم نفس فريق الإنتاج بـ إنتاج الجزء الجديد من الفيلم، ومن إخراج المخرج العالمى تود فيليبس.

وسيكون الجزء الثانى من Joker من كتابة وتأليف المؤلف سكوت سيلفر المؤلف الرئيسى للجزء الأول، ويشاركه فيليبس الكتابة.

وكان قد نشر فيليبس صورتان من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، لـ بطل الفيلم خواكين فينيكس، مع صورة لـ غلاف سيناريو الفيلم الذى ظهر اسم الجزء الجديد الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à deux.



خواكين فينيكس

ومع انتشار الشائعات بـ انضمام المغنية والممثلة العالمية ليدى جاجا إلى الجزء الجديد من Joker ، من المتوقع أن تشارك بشكل كبير في الموسيقى التصويرية الخاصة بـ الفيلم الجديد المنتظر.