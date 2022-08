شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب وأوسكار إيزاك فى رحلة نيلية.. وتلميحات بموسم ثانى من Moon knight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمح المخرج محمد دياب الى إمكانية وجود جزء ثانى من مسلسل Moon Knight، حيث ظهر دياب فى فيديو على موقع تيك توك مع أوسكار إيزاك أثناء زيارته لمصر، ملمحا إلى أنه من الممكن ان يكون هناك جزء تانى للمسلسل الشهير ، على الرغم من عدم التأكيد رسميا .

@hayaattiaaa Since y’all have been asking #oscarisaac #mohameddiab #moonknight ♬ original sound - haya



Moon Knight

وظهر الثنائى على TikTok ليتلقى سؤال حول ما اذا كان هناك جزء جديد من المسلسل أم لا يرد عليه إيزاك قائلاً "لماذا نحن في

القاهرة؟" .

واستقبل المخرج العالمي محمد دياب مخرج مسلسل Moon Knight ، النجم العالمي أوسكار إيزاك في زيارة قصيرة لمصر ، حيث زار أغلب المناطق التي كان من المفترض أن يتم تصوير المسلسل فيها، ومنها المتحف المصري ومتحف الحضارة بالإضافة إلى رحلة نيلية على فلوكة في النيل، وكذلك الأهرامات.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إيزاك وإيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى. ويدور المسلسل حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.