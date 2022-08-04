"قهرني وخد شقايا".. ميار الببلاوي تكشف تعرضها للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرضها للسرقة اليوم.

وكتبت "ميار": "اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي".

وتابعت: "عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة والحرام".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد أعلنت الشهر الماضي عن تعرضها لأزمة قلبية، وكتبت: "

يارب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية كلي ساقعة وبترعش أخدت الدوا ارتحت شوية بس مش قادرة ارفع راسي ووشي منمل أعمل إيه؟، أكلم دكتوري ولا الموضوع بسيط؟، ممكن إرهاق".

وتابعت: "ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يارب قويني واللي هيعدوا يقولوا بتكتبي ليه؟، أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وممعيش حد، أكلم مين".