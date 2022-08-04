بعد غياب 13 عام.. كاظم الساهر يحيي حفلا بالساحل الشمالي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي المطرب الكبير كاظم الساهر، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، حيث يلتقي جمهوره في تمام السابعة مساء، بعد غياب استمر 13 عام، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.

وانقسمت أسعار تذاكر حفل "كاظم" لـ 3 فئات، الأولى من 6500 إلى 8000 جنيه، والفئة الثانية من 4000 حتى 6000 جنيه، والفئة الثالثة من 1500 إلى 3000 جنيه.

وكان كاظم الساهر قد روج لحفله الغنائي عبر حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورا من البروفات النهائية للحفل.

يذكر أن كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنية بعنوان "أهل العشق" وهي ديو غنائي يجمعه بالفنانة اليمنية بلقيس فتحي.