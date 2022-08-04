"فيلم عالمي".. رامي رضوان يهنئ صناع "تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الإعلامي رامي رضوان، على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بفيلمها الجديد "تسليم أهالي" الذي تم طرحه أمس بالسينمات.

وكتب "رضوان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "مبروك دودي حبيبتي، وشوما الغالي والعالمي أستاذ بيومي فؤاد، والمخرج خالد الحلفاوي، والمؤلف شريف نجيب، يسلم مجهودكم الفيلم عالمي".

وتابع: "قصة لذيذة أوي، وضحك كتير وكلكم هايلين ما شاء الله، وأجمل حاجة حبيبتي دلال عبدالعزيز وحبيبي سمير غانم، ربنا يرحمهم".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز – في آخر ظهور لها- وعدد من ضيوف الشرف بينهم شيكو، ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد الحلفاوي.