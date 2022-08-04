الليلة.. إدوارد ونجله ماركو يقدمان أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "فاكس"، والتي يقدمها مع ابنه ماركو.

وعلق إدوارد على البوستر الدعائي للأغنية قائلا: "استنوا أغنيتنا الجديدة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة".

إدوارد اشتهر في بداية مشواره الفني بتقديم أغاني بعدة لغات منها، وحقق نجاحا بأغانيه المميزة وقتها، ومن أبرزها: "ليندا"، "هي دي"، "لايلو".

من ناحية أخرى شارك إدوارد في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "أحلام سعيدة" بطولة: يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج عمرو عرفة.