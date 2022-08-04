أول تعليق من محمود عبدالغفار بعد إجراء عملية قلب مفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمود عبدالغفار، الشكر لعدد كبير من أصدقائه وللفريق الطبي المشرف عليه في المستشفى، بعد أيام من خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وكتب عبدالغفار عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "وكان فضل اللع عليك عظيما (صدق الله العظيم)، كل آيات الشكر والتقدير والعرفان للعالم النابغة أهم أساتذة جراحات القلب في العالم وصاحب العطاء الإنساني الكبير الأستاد الدكتور يحيى بلبع، على قيامه بإجراء جراحة القلب المفتوح لإنقاذ حياتي وتتويق عنقي بما صنعت يداه من جميل سنوات ماحييت".

ووجه "عبدالغفار" الشكر لكل الفريق الطبي المشرف على العملية بالمستشفى، وتابع: "كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصديق العمر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية على ما قام به من أجلي ولم يتركنى ولا عائلتي لحظة، وهذا ليس بغريب عليه فهذا هو أشرف زكي".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للسادة جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثلية لموقفهم النبيل، كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لصديق العمر النجم الكبير محمد هنيدي وزوجته الأخت والصديقة العزيزة عبير الأسعد، وكل الشكر للصديقة العزيزة الكاتبة والأدبية سميحية المناسترلي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أتوم للتنمية الثقافيّة والأبداع، وكل الشكر لبناتي

خديجة وفاطمة محمود عبدالغفار، وزوجتي أمنية العزب".

واختتم حديثه قائلا: "كل الشكر لابن أختي وأخي تامر إبراهيم (ربنا يخليك يا تيكا)، وأشكر كل الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب والمحبين والمتابعين والمهتمين وكل من سئل علينا أشكركم جميعا، وأقبل أعنقاكم بما احطموني من عطف ومودة ورحمة ودعاء، شكرا جزيلا، وبرجاء مواصلة الدعاء لتمام الشفاء من رب العباد".