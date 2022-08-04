"ظهر يرتدي حلق".. شادي شامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار أحدث ظهور للفنان شادي شامل، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره يرتدي "حلق" في أحدث صورة له.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها "شادي" حلق، بل ظهر أكثر من مرة بهذه الصورة، كما انتقد الجمهور سابقا ظهوره بإطلالات غريبة

وهاجم قطاع كبير من الجمهور الفنان شادي شامل، بينما جاءت بعض التعليقات: "دع الخلق للخالق"، و"ربنا يهديك"، و"غير موفق"، و"ربنا يهديه" وغيرها من التعليقات.

شادي شامل اشتهر بتجسيد شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب- حكاية شعب" والذي عرض عام 2006.

مسلسل "العندليب – حكاية شعب" بطولة: عبلة كامل، شادي شامل، كمال أبو رية، محمد الشقنقيري، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، مجدي كامل، طارق لطفي، أحمد فلوكس، أميرة نايف، ناصر سيف، هشام عطوة، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج جمال عبدالحميد.