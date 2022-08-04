كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان ” فارس ” في مداخلة هاتفية له لبرنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) عن عودته للساحة الفنية ونشاطه الغنائي بعد غياب لسنوات طويلة .
حيث يعود فارس إلى الغناء بتقديمه لأغنية جديدة تحمل إسم (عصبي) ضمن ألبوم تم التحضير له وسيتم طرحه قريبًا .. وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح .
وأشار فارس خلال حديثه إلى أن أغنيته الجديدة (عصبي) تحمل رسالة يدعو فيها من خلال كلمات الأغنية كل من تربطهم علاقة عاطفية بتحمل كلا منهما للآخر وتجاوز الصعاب معا .
وبسؤاله حول إن كانت الأغنية لها علاقة بحياته الشخصية أجاب قائلا : ” اه ليها علاقة، أنا منفصل حاليًا والقصة انتهت .. بس أنا بقول في الأغنية حتى عصبي ومتزعليش، وأدعو كل الأحبة إنهم يتجاوزوا الأمر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب لسنوات .. عودة فنان مصري شهير إلى الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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