بعد غياب لسنوات .. عودة فنان مصري شهير إلى الغناء

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان ” فارس ” في مداخلة هاتفية له لبرنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) عن عودته للساحة الفنية ونشاطه الغنائي بعد غياب لسنوات طويلة .

حيث يعود فارس إلى الغناء بتقديمه لأغنية جديدة تحمل إسم (عصبي) ضمن ألبوم تم التحضير له وسيتم طرحه قريبًا .. وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح .

وأشار فارس خلال حديثه إلى أن أغنيته الجديدة (عصبي) تحمل رسالة يدعو فيها من خلال كلمات الأغنية كل من تربطهم علاقة عاطفية بتحمل كلا منهما للآخر وتجاوز الصعاب معا .

وبسؤاله حول إن كانت الأغنية لها علاقة بحياته الشخصية أجاب قائلا : ” اه ليها علاقة، أنا منفصل حاليًا والقصة انتهت .. بس أنا بقول في الأغنية حتى عصبي ومتزعليش، وأدعو كل الأحبة إنهم يتجاوزوا الأمر ” .