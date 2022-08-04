شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها..مديحة كامل وجه جميل وسيرة طيبة وتاريخ سينمائي عالق فى الأذهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مديحة كامل اسم لامع فى سماء الفن ووجه جميل لا ينسى ولا يسقط من الذاكرة، نجمة تركت خلفها العديد من الأفلام التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، خاصة وأن سيرتها طيبة ويكن الوسط الفني لها كل الحب والتقدير، حيث تعد الفنانة مديحة كامل واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية وجميلة الجميلات وهي فتاة أحلام الشباب بجاذبيتها التي لا تقاوم، وخفتها وحضورها الطاغى، وفى ذكرى ميلاد مديحة كامل شاهد أجمل صور لها.

وحلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة مديحة كامل التى ولدت بمدينة الإسكندرية يوم 3 من أغسطس عام 1948، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، مع المحاولات المستمرة لصعود سلم النجومية، والتي كللت بالنجاح أمام وحش الشاشة فريد شوقي، عندما شاركت في بطولة فيلم 30 يوم في السجن نهاية الستينيات من القرن الماضي، كما عملت لفترة في مجال عروض الأزياء.

مديحة كامل قدمت خلال مشوارها الفني ما يزيد على 70 فيلما منها الكثير من علامات السينما المصرية لكن فيلم " الصعود الي الهاوية " كان التحدي الكبير لها، فقد رفض هذا الفيلم أغلب نجمات السبعينيات منهن سعاد حسني ونجلاء فتحي ،وذلك عام 1978 إلا ان مديحة قبلت التحدي ووافقت علي تقديم الدور بما يحمله من جرأة بعد أن جاء بالفيلم مشهد جرئ جدا هو سبب رفض كل النجمات .



مديحة كامل



مديحة كامل



مديحة كامل



مديحة كامل فى كامل أناقتها مديحة كامل فى كامل أناقتها



مديحة كامل



مديحة كامل