شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل اليوم بعد غياب 13عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم كاظم الساهر، حفلا غنائيا، اليوم في الساحل الشمالى بعد 13عامًا من الغياب في أحياء حفلات في مصر حيث يفتح الحفل أبوابه للحضور في تمام السابعة مساء، وستكون أولى الحفلات الغنائية التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

وقد كتب كاظم، من قبل عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرة منذ أكثر منذ 13 عاما كاظم الساهر يأتى إلى مصر فى الساحل الشمالى فى شهر أغسطس".

آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.