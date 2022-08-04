شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت يؤكد: لهذا السبب قررت الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوفه الدفاعية قبل انطلاق الدوري الألماني للموسم الجديد.

دي ليخت يرحل لصفوف بايرن ميونخ

ومن جانبه، كشف النجم الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق بايرن ميونخ الجديد الأسباب وراء ترك فريقه السابق يوفنتوس والانتقال للبوندسليجا عن طريقة بوابة الفريق البافاري.

وتحدث دي ليخت في تصريحات صحفية نقلتها مجلة "كيكر" الألمانية مؤكدا أنه على الرغم من أن عقده مع الفريق الإيطالي كان مستمرا حتى عامين قادمين، إلا أنه فضل الرحيل عن صفوف اليوفي.

تصريحات دي ليخت عن سبب رحيله عن يوفنتوس

وأضاف:"أصبحت مدافعا متكاملا هناك، كان لدي بعقدي عامين آخرين، لكنني شعرت أن الوقت قد حان لخوض تحد وبيئة جديدة".

وأكمل:"في يونيو الماضي تواصل معي أحد المسؤولين في بايرن ميونخ وأعطيت الموضوع اهتماما كبيرا، عندما تلعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونخ، يكون هناك ضغط دائما، أرى أن أسلوب اللعب هنا سيناسبني".

يذكر أن المدافع الهولندي قد انتقل لصفوف بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها 77 مليون يورو.

وكان قد شارك المدافع الهولندي في 117 مباراة مختلفة مع يوفنتوس نجح خلالهم في إحراز 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وحقق النجم الهولندي مع فريق يوفنتوس الإيطالي كل من لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.