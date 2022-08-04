شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز.. حالتها الصحية غير مستقرة وتكمل علاجها بالمنزل بأمر الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت المطربة شاهيناز، من ظروف صحية صعبة في الفترة الأخيرة، حيث كشفت مؤخرا المطربة شاهيناز عن تعرضها لوعكة صحية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها وهى ترقد بالمستشفى، وعلقت عليها قائلة "دعواتكم بالشفا اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك".

شاهيناز كشفت لـ الخليج 365 عن تفاصيل الحالة الصحية الصعبة التي تعرضت لها، حيث قالت إنها تعاني من إلتهاب حاد في القولون وجدار المعدة، ومازالت حالتها غير مستقرة، لكنها غادرت المستشفى وتتواجد فى المنزل بناء على أمر الطبيب المعالج حيث تستكمل علاجها بالمنزل.

شاهيناز كانت قد كشفت عن تفاصيل جديدة عن مشوارها الفنى ورحلتها مع الغناء في لقائها على تليفزيون الخليج 365، وتحدثت عن فترة توقفها عن الغناء، وعودتها مرة أخرى، وقالت "عملت مع زوجى الملحن آدم حسين قدم لي أعمال فنية كتيرة نجحت فيها وبعتبره أحد أسباب نجاحى".



الفنانة شاهيناز



المطربة شاهيناز



شاهيناز