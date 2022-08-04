شكرا لقرائتكم خبر عن حذف أغنية "عصبى" لنجم التسعينيات فارس يفسد فرحة الرجوع لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرحها بساعات قام شركة موقع الفيديوهات يوتويب بحذف أغنية المطرب فارس "عصبي" بسبب مطالبة أحد شركات الإنتاج الغنائى بملكييتها الخاصة لـ موسيقى الأغنية، وهذا اجراء يتبعه اليوتيوب إلى أن يثيت صاحب الأغنية الذى قام بطرحها مؤخرا احقيته لملكية المنتج الموسيقى الذى قام بطرحه مؤخرا وهو ما أفسد فرحة عودته للغناء مرة أخرى.

المطرب فارس كان قد ابتعد سنوات طوال عن عالم الغناء حيث كانت آخر أغانيه التي قدمها هي أغنية " دبلوماسي " ومن أشهر الأغانى التي قدمها هي أغنية اكتبلك و سحرك و بنت بلادى.

وكشف الفنان فارس أنه يستعد لطرح مجموعة من الأغانى المختلفة فى الألبوم الجديد الذى سيتم طرحه قريباً، وذلك عقب إصداره أغنية "عصبي" وذلك خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى والإعلاميتين هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، اليوم، الأربعاء، تفاصيل الأغنية، وقال: "أغنية عصبى مش أغنية سينجل، هى ضمن ألبوم غنائى جديد سأقوم بطرحه قريبًا، وأنا مهتم أن فارس المطرب يرجع تانى للسوق الغنائي".

وبسؤال مذيعات البرنامج عن الفنان الذى يرغب فارس بتقديم ديو غنائى معه، رد بقوله: "أرغب فى تقديم ديو غنائى مع أكثر من فنان ولكن أتمنى تقديم ديو غنائى مع الكينج محمد منير".

ختم تصريحاته أن أغنيته تحمل رسالة خاصة لكل الأحبة بضرورة تجاوز المشاكل والصعوبات وتحمل بعضهم البعض.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا".