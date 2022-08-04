شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يقدم "حلم جميل" لجمهور الإسكندرية غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان سامح حسين مسرحيته "حلم جميل"، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، غدا الجمعة المقبل فى تمام الساعة 9 مساء، وذلك بعد أن اختتم عروضه على المسرح العائم بالمنيل فى يوليو الماضى.

كانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.