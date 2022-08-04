دنيا سمير غانم نجمة شهر أغسطس على راديو إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي ٩٢.١ قريبا بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس.

واختارت محطة راديو إنرجي دنيا سمير غانم نجمة الشهر الحالي أسوة بالعديد من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا على مدار مشوارهم الفني وكان آخرهم الفنان أحمد سعد الذي حل ضيفا في حلقة خاصة للحديث عن أعماله الناجحة نهاية شهر يوليو.

وتعيش دنيا سمير غانم حاليا حالة من النشاط الفني التي كان آخرها طرح فيلمها الجديد " تسليم أهالي" مساء أمس الأربعاء بدور العرض السينمائي

وتشارك دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم الكوميدي "تسليم أهالي" مع كل من هشام ماجد وبيومي فؤاد ويعد الفيلم آخر أعمال والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز .

كما طرحت دنيا سمير غانم مؤخرا أغنية جديدة أهدتها لعائلتها وهي " أسيب نفسي وأغني" التي تصدرت تريند موقع يوتيوب على مدار حوالي أسبوع.