رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "موقف ضعف" على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه "موقف ضعف" على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك مساء اليوم، الأربعاء.

أغنية "موقف ضعف" كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن كلماتها: "

أنا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل، دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك، قالولي بجد لما في حد خير تعمل ، تلاقي الشر بدليل إن أنا لقيتك، أنا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل، دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك، قالولي بجد لما في حد خير تعمل ، تلاقي الشر بدليل إن أنا لقيتك".

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "يستاهل بوستين"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يستاهل بوستين" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى توما.

يذكر أن رامي جمال، أحيا حفلًا غنائيًا يوم 27 مايو الماضي في دلتا مارينا. كما أعلن أيضا الانتهاء من تنفيذ أغاني ألبومه الجديد.