شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تتعاقد على "ابن الحاج أحمد" أمام شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة الشابة رحمة أحمد الشهيرة بـ"مربوحة" على بطولة فيلم "ابن الحاج أحمد" أمام شيكو، كما تضم قائمة أبطاله سيد رجب وصابرين والمقرر انطلاق تصويره الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل والتحضيرات الأخيرة، وهو فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محى، إخراج معتز التونى.

وانتهى صناع الفيلم خلال الفترة الماضية من عقد جلسات عمل مكثفة لوضع اللمسات النهائية والتحضيرات اللازمة قبل انطلاق التصوير، ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد 2022، والإعلان عن باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة

من جهة أخرى، أعلن شيكو خلال الفترة الماضية عن استعداده وفريق عمل مسلسل «اللعبة» لإنتاج جزء رابع بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بأجزائه السابقة، ونشر شيكو، بعضًا من صور الأبطال المشاركين في العمل عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلًا: أخيرًا اللعبة 4 بعد انتهاء صيف 2022.

مسلسل اللعبة من بطولة كلٍا من شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.