شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرائس عماد أبو سريع: محمود شكوكو صاحب مدرسة خاصة فى فن العرائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة ورشة " فن العرائس " تحريك وتصنيع للفنان عماد أبو سريع علي مدار 4 أيام بالمجلس الأعلى للثقافة ، وهذه الورشة تقدم لأول مرة بالمهرجان القومي للمسرح المصري .

الفنان عماد أبو سريع بدأ ورشته بمقدمة شرح فيها فن صناعة العرائس بشكل عام وتكلفة هذه الصناعة ومدي أهمية فن العرائس علي المستوي العالمي ، كما تحدث عن الفنان الكبير الراحل محمود شكوكو صاحب أكبر عقل فني على حد وصفه في هذا المجال ، وقال عنه : كانت له مدرسته الخاصة في هذا الفن .

ورشة العرائس كانت ورشة تفاعيله ركزت علي الجانب العملي وشرح خلالها أبو سريع طرق تصنيع العرائس والمواد والخامات التي تستخدم في صناعة العرائس.

وخلال الورشة تحدث الفنان عماد أبو سريع عن المدرسة الواقعية واللاواقعية فى فن العرائس ثم توجه بالحديث عن وجه أي عروسة يتم تصنيعها وتقسيمها لأنواع فالعرائس لها سماتها ودلالاتها .

وقال أبو سريع : سعيد بمشاركتي في المهرجان بتلك الورشة والتي كنت حريصا في تقديمها من خلال المنهج التفاعلي ، فالمتدرب يمارس بيده تصنيع العروسة من الالف إلي الياء ويتفاعل المتدربين مع بعضهم ومعي ، وهذا الاسلوب متبع فى اوروبا فى الورش المبسطة ومتبع في تونس ، وفن العرائس بالمناسبة ليس للأطفال فقط بل للكبار أيضا حيث يوجد مسرحيات عالمية مخصصة للكبار فى هذا النوع من الفن فالعروسة بشكل عام "تخطف عين الكبير والصغير" حيث انه فن مميز له طبيعته الخاصة.

حضر الورشة محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس وقال للمركز الإعلامي بالمهرجان : فن العرائس يخاطب جميع الاعمار الكبار والاطفال وأن هذا الفن له مكانته المحبوبة فى جميع دول العالم وانها بداية موفقة في المهرجان بتخصيص ورشة للعرائس ، ومسرح القاهرة للعرائس يقدم مساعدات لطلبة الكليات الفنية لتأهليهم للمشاركة فى هذا الفن علي مدار السنوات الماضية .

واضاف أيضا أن فن العرائس في مصر يهتم بالأسرة المصرية حيث يقدم هذا الفن وجبة فنية ملائمة لجميع افراد الاسرة لان الطفل يحضر للمسرح برفقة والديه واخوته وجده وجدته، فجميع الاعمار سوف تستمتع حينما تشاهد مسرح العرائس فهى ترى عالم من الخيال والابهار، وكل عمر سيكون له استفادة خاصة له حيث يعجب الأطفال بالصورة وجماليتها وينبهرون بالموسيقى والأغاني خلال العرض أما الكبار فيهتمون بهدف العرض وقصته وبهذا يكون قد قدم مسرح العرائس هدفه للكبار والصغار .



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