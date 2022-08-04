محمد إمام: "فيلم عمهم حقق أعلى إيرادات من بين جميع أفلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفى الفنان محمد إمام بتحقيق فيلمه "عمهم" الإيراد الأعلي مقارنة بإيرادات أفلامه السينمائية السابقة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتب محمد إمام: "الحمد لله، أعلى إيرادات لفيلم ليا لحد دلوقتي، عمهم 40 مليون في مصر"، وعلق الفنان أحمد فتحي: "تستاهل أكتر من كده يا حبيب أخوك وعمهم".

"عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، محمد ثروت، باسم سمرة، وأحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.