هند صبري في أحدث ظهور لها وفنانة تعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ظهرت بالمايوه، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هند صبري على إطلالتها: "بحر وملح وشمس"، وأضافت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقًا: "جميلة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "روحك أجمل".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.