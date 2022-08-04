شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة لأم كلثوم وبليغ حمدى على المسرح الرومانى في الإسكندرية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى الثامنة مساء السبت 6 أغسطس حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر .

ياسر سعيد

إيناس عز الدين

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح ، طاير ياهوا ، التوبة ، على حسب وداد ، زي الهوا ، بهيه، اسمراني اللون ، مالي ، وحشتوني ، العيون السود وألف ليلة وليلة أداء نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وليد حيدر ، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين ، رحاب عمر .

ياسر سعيد

وليد حيدر

كنزى

محمد حسن

رحاب عمر