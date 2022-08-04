فن ومشاهير

ليلة لأم كلثوم وبليغ حمدى على المسرح الرومانى في الإسكندرية السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى الثامنة مساء السبت 6 أغسطس حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر .

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ياسر سعيد

 

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إيناس عز الدين

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح ، طاير ياهوا ، التوبة ، على حسب وداد ، زي الهوا ، بهيه، اسمراني اللون ، مالي ، وحشتوني ، العيون السود وألف ليلة وليلة أداء نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وليد حيدر ، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين ، رحاب عمر .

 

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ياسر سعيد

 

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وليد حيدر

 

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كنزى

 

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محمد حسن

 

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رحاب عمر

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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