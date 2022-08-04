شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Elvis يحقق 235 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية Elvis إيرادات وصلت إلى 235 مليونًا و 907 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 129 مليونا و807 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و106 مليونًا و 100 دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة