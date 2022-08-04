شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء عرض خاص للفيلم السعودى الوثائقي "من ذاكرة الشمال" في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام يوم الثلاثاء المقبل، عرض خاص للفيلم السعودي الوثائقي "من ذاكرة الشمال" وذلك في الكويت في سينما 360، وهوالفيلم الذي عرض في مهرجان أفلام السعودية للمخرج عبدالمحسن المطيري ويستعرض الوثائقي "من ذاكرة الشمال" مايقارب عشر قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة مابين 1990-1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز الفيلم على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة .

وتعد حرب الخليج من الموضوعات المهمة التي لم يتم التطرق لها بشكل كافي دراميا وسينمائيا، وتم تصوير الفيلم في مدن متعددة من المملكة العربية السعودية ويعرض الفيلم لقطات وصور تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية وقد شارك في الفيلم مايقارب 15 ضيفاً يقدمون ذكرياتهم ومواقف متباينة أثناء ازمة الخليج

الفيلم من من إخراج عبدالمحسن المطيري وانتاج سلطان العايد وطارق الرويلي ويمثل الفيلم عودة للعمل السينمائية من جديد لمخرجه عبدالمحسن المطيري أحد أهم السينمائيين السعوديين ممن شارك في مجموعة تلاشي السينمائية والتي حققت عدد من الجوائز الخليجية .



الفيلم الوثائقي من ذاكرة الشمال