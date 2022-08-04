حكيم يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "تزاولني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان حكيم عن طرح أحدث أغانيه "تزاولني" وذلك مساء الخميس، في تمام الساعة السادسة، على قناته الرسميه بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "هزاولكم بكرة الساعة 6، استنوا كليب تزاولني على قناتي الرسمية على يوتيوب".

يذكر أن حكيم طرح عدد من الأغنيات مؤخرًا منها "أنا مين"، و"قول الله" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "قول الله" من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكساج وماستر توما، منتج فني فايز عزيز، إشراف فني جورج سمير.

أغنية بعنوان "أنا مين" وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.