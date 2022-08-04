الزعيم أصر على هذا المشهد.. هاني رمزي يكشف سرا عن فيلم "غبي منه فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن سر من كواليس فيلمه الشهير "غبي منه فيه"، ووجود مشهد بسبب إصرار الزعيم عادل إمام.

وكتب: "عايز أقولكم على سر محدش يعرفه.. فيلم غبي منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبي لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله، وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه المخرج الموهوب رامي إمام".

وتابع: "حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغي المشهد ده بالكامل من الفيلم والزعيم عادل إمام هو اللي أصر إن المشهد يفضل موجود لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل، ربنا يخليلنا الزعيم ويطولنا في عمره يارب ويفضل ملهم ومعلم لينا كلنا".

فيلم "غبي منه فيه" بطولة: هاني رمزي، حسن حسني، نيللي كريم، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، سامي مغاوري، ومن إخراج رامي عادل إمام.