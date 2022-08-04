أحدث ظهور لإبنة أمير كرارة التي أصبحت شابة.. وزوجته تخطف الأنظار بجمالها.. صور!

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 03:50 صباحاً - احتفل النجم أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنته ليلى، ونشر عبر خاصية حسابه على “إنستجرام”، صور تجمعهما خلال الاستمتاع بقضاء إجازتهما الصيفية فى البحر،

وأرفق كرارة صورته مع إبنته بالتعليق قائلًا: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة ابوكي يا أحلى لولا في الدنيا”، كما حرص ابنه الأكبر سليم على تهنئة شقيقته بعيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر حسابه مصحوبة بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لأحسن أخت.

أمير كرارة وإبنته ليلى

وتفاعل الجمهور مع الصورة وكان من أبرز التعليقات: “ربنا يخليكو لبعض ويحفظكو إن شاء الله من كل شر يارب..عيد ميلادها حلو على كل زملكاوي، الجمال عدى الكلام، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يخليهالك يا باشا مصر”.

أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته:

كما حرص النجم أمير كرارة، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هند حسني، ونشر كرارة صورة تجمعه بزوجته على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”.

ووجه لها رسالة، قائلًا: ” كل سنة وانتي طيبه حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا، ولقت رسالة التهنئة تفـاعلًا كبيرًا من محبي النجم المصري أمير كرارة ومشاركته في الإحتفال بعيد ميلاد زوجته.

ونشر الفنان أمير كرارة عدة صور له مع زوجته هند حسني احتفالاً بعيد ميلادها، واستعرض رومانسيته مع زوجته بصور من مختلف المناسبات التي جمعتهما

ووجه إليها رسالة تهنئة رومانسية على حسابه بـ إنستجرام تعليقًا على الصور وقال:” كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا”.

وتفاعل أيضًا معهما عدد من النجوم الذين حرصوا على توجيه التهنئة إليها في تعليقاتهم ومنهم آيتن عامر ولطيفة وشيكو وعبير صبري ودينا فؤاد وغيرهم.

وكشف أمير كرارة، خلال استضافته في “برنامج أنا وأنا”، مع الإعلامية سمر يسري، أنه يتدخل أحيانا في اختيار ملابس زوجته في المناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تُحسن اختيار الأزياء المناسبة للفعالية.

وكشف أمير كرارة، خلال استضافته في برنامج “أنا وأنا”، مع الإعلامية سمر يسري، أنه يتدخل أحيانا في اختيار ملابس زوجته في المناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تُحسن اختيار الأزياء المناسبة للفعالية.

وأضاف “كرارة”، أن ابنه صاحب الـ 13 عامًا، يمنع والدته من ارتداء الملابس المكشوفة، معلقا: “وديه حاجة بتبسطني”.

وكان أمير كرارة قد خطف الأنظار مؤخرًا بظهوره مع زوجته هند حسني في أجازتهما بالساحل الشمالي، وحضرا عدة مناسبات هناك وأبرزها حفل زفاف نيللي كريم مؤخرًا.

وتزوج أمير كرارة من هند صلاح حسني في عام 2010، وهي شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، وأنجب منها 3 أبناء وهم “سليم” و”نيللي” و”ليلى”.

يُذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة “مسلسل العائدون” في موسم رمضان 2022 وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات في إطار من الأثارة والتشويق.

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