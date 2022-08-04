شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وهشام ماجد ورامي رضوان يحضرون عرض "تسليم أهالي" مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان والمخرج عمرو سلامة على حضور حفل منتصف الليل لفيلم تسليم أهالي بطولة دنيا وهشام وسط الجمهور، وجمعت الصدفة بين أبطال فيلم تسليم أهالي وأبطال فيلم بروس ويليز a day to die بطولة النجم محمد كريم، حيث أقيم عرض الفيلم الخاص بنفس السينما، وشهد حضور وليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميلير.

وأطلق صناع فيلم "تسليم أهالى" العمل بدور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، للمنافسة فى موسم الصيف، وقرر القائمون على الفيلم إهداءه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.