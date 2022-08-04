شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان ينضم لأبطال مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد رضوان إلى أبطال مسلسل "بابا المجال"، الذى يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان في رمضان المقبل، والذى يكتبه ويخرجه أحمد خالد موسى، حيث يتعاون رضوان مع مصطفى شعبان لأول مرة في الدراما التليفزيونية ، حيث يجسد رضوان شخصية شعبية في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار شعبى إجتماعى .

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع كلا من النجمة ياسمين رئيس، لتجسد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت مع الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حافظ، والفنان رياض الخولى، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

يشار إلى أن محمد رضوان شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "أبو العروسة" في الجزء الثالث، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وأميرة الشريف، وأخرون، إخراج هانى كمال.