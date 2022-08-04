أول ظهور علني لـ “آدم” نجل تامر حسني بعدما كبر!! نُسخة طبق الأصل من والده – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 02:48 صباحاً - خطف آدم ابن الفنان تامر حسني الأنظار، في أول ظهور له بملامح كاملة، حيث تحرص والدته بسمة بوسيل دائمًا على إخفاء ملامحه عن السوشيال ميديا.

واصطحب تامر حسني أسرته بالكامل في حفله الأخير الذي أقيم في استاد نادي ألميريا الإسباني، ومن بين أفراد الأسرة كان ابنه آدم ممسكًا بيده.

وظهر آدم تامر حسني، مع ولده وهما يسيران على السجادة الحمراء لحفل تامر حسني في إسبانيا، إلى جوار بسمة بوسيل وتاليا وأماليا.

تامر حسنيمع زوجته وأبنائه في أحدث ظهور

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة آدم تامر حسني من حفل والده بإسبانيا، وأعربوا عن اندهاشهم من الشبه الكبير بينهما حيث بدا الطفل شبيها بتامر حسني إلى حد بعيد.

الجمهور يتفاعل مع صورة آدم تامر حسني:

وتفاعل الجمهور عبر منصّات التواصل الاجتماعي مع صورة آدم ابن تامر حسني، وعبروا عن فرحتهم برؤية ابن نجمهم المفضل لأول مرة دون إخفاء ملامحه.

وقال البعض في تعليقاتهم: “أول مرة أشوفك يا آدم بسم الله ما شاء الله نسخة من تامر زي القمر”، “أول مرة أشوف صورته شبه باباه جدا إيه ده نسخة”، “آدم الجميل ربنا يحميه زي القمر شكل تامر خالص”.

وأضاف البعض: “أخيرا شالوا الصور اللي كانوا بيحطوها على وشه، كان نفسي أشوفه جدا وفعلا طلع شكله زي ما تخيلت شبه تامر وواخد من بسمة بردو حاجات ربنا يحميه”، “إيه ده الصورة دي بالغلط ولا إيه دول دايما كانوا بيخبوا وشه هو بالذات ربنا يحميه ويبارك لهم فيه”.

تامر حسني وأبنائه في إسبانيا

وكان تامر حسني قد عبر عن سعادته باستقبال الجمهور في إسبانيا لأدائه على المسرح، لافتا إلى أنه كان متخوفا من هذا الحفل حيث إنه لأول مرة كان سيغني أمام جمهور غير عربي، ولكن بفضل ابنتيه تاليا وأمايا اطمأن بعد أن حاولت الفتاتان أن تجعلاه يهدأ.

ونشر تامر حسني صورة جمعته بابنتيه وكتب معلقا عليها: “قبل صعودي المسرح للحفل الأسطوري لنادي الميريا بإسبانيا اللي هحكيلكوا كل تفاصيله في البوست القادم مش عارف أنسى لحظة لما شافوني خايف عشان أول مرة أواجه جمهور إسباني بالكامل وما كنتش عارف ازاي هيستقبلوني فكان باين عليا التوتر”.

تابع تامر حسني: “ففضلوا جانبي طول الوقت و بيدعولي و بيقولولي متخافش يا بابا لحد ما نزلت كواليس أرض الملعب متفائل بدعواتهم وطبعاً المفاجأة استقبال الجمهور الإسباني ليا وليها بوست خاص ،وطبعا أستاذ آدم معانا بس كان نايم كالعادة عشان الوقت كان متأخر. ربنا يخليكوا ليا يا فرحة عمري”.

“بحبك” لتامر حسني يقترب من 44 مليون جنيه

يواصل الفنان تامر حسني، حصد الإيرادات بفيلمه “بحبك”، ضمن المنافسة على شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022.

وحقق فيلم “بحبك” أمس الثلاثاء 2 أغسطس، إيرادا بلغ 502,151 جنيه، محققا نحو 4,477,835 في الأسبوع الأخير، ليصل إجمالي ما حققه العمل لنحو 43,836,199 جنيه في شباك التذاكر.

“بحبك” بطولة النجوم: تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وتميم عبده وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر حسني، موسيقى تصويرية تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، ويعرض لجمهور عام بدون تصنيف عمري.

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