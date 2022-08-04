شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب يستضيف أوسكار إيزاك فى القاهرة.. هل السبب Moon Knight 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى زيارة قصيرة لمصر، حرص النجم العالمي أوسكار إيزاك على التنزه بصحبة المخرج العالمي محمد دياب مخرج مسلسل Moon Knight والذي لعب بطولته أوسكار إيزاك، حيث زار أغلب المناطق التي كان من المفترض أن يتم تصوير المسلسل فيها، ومنها المتحف المصري ومتحف الحضارة بالإضافة إلى رحلة نيلية على فلوكة في النيل، وكذلك الأهرامات.

فيما حضر حفلة زار مصرية، وعبّر عن انبهاره بمصر وحضارتها وشعبها، كما انبهر بمشاهدة الأماكن الأصلية التي كان من المفترض أن يصور المسلسل فيها، ويبدو أن زيارة أوسكار إيزاك قد تكون جزءا من تحضيرات تصوير الجزء الثاني من Moon Knight في مصر.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إيزاك وإيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى. ويدور المسلسل حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.