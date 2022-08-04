شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم: بحاول أجيب أفلام تتصور في مصر وكان حلمي أقابل بروس ويلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد كريم سعيد جدا إنى أكون متواجد، وأعمل عرض خاص لفيلمى في بلدى، واحنا عملنا عروض خاصة في أمريكا والسعودية، ودبى، ولكن فرحتى تكتمل في مصر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: أنا مبسوط جدا، لانى شفت إقبال كبير جدا، وسعيد انى قدرت أجيب ابطال الفيلم معايا وحضروا وشافوا مصر وانهم يشوفوا سينما وتاريخ سينمائى كبير وانهم يزوروا الأهرام، وخان الخليلى وانى أحاول انجح انى اجيب أفلام تتصور عندنا.

وتابع: شايف ان لدينا إمكانيات كثيرة ولكن كيف نحولها إلى الأفضل ، شايف انى عندنا احسن كوادر في الوطن العربى، ولكن شايف منافسة من بلدان كثيرة في الوطن العربى من السعودية والمغرب وغيرها، ولازم يبقى في طريقة تجذب صناع الأفلام علشان يصوروا هنا، لأن العائد من وراء الأفلام كبير جدا قد يصل إلى بلايين الدولارات ، وانا بساعد على قد ما اقدر، ولكن محتاجين تشجيع.

وأكمل: أنا من الناس الى اتربت على أفلام بروس ويلس، وكان حلمى أنى أقابله، ودلوقتى بعمل بطولة معاه، وحاولت أنى اثبت إنى اقدر اعمل دور مش عربى دايما بحاول اطلع في الدور اللى بينفذ القانون واستفدت من بروس كثير جدا.

وأكد أن تواجد الفنانين المصريين في السينما الأمريكية، لابد أن يزيد، ولأنهم ينجحون دائما، ورأيت مخرجين شاطرين زى محمد دياب، والأمور بدأت تتغير وهى بتبقى مجهودات ذاتية.