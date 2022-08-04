شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد دياب: انتهيت أنا وزوجتى من تصور لمسلسل moon Knight في 12يوماً فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد دياب، إن حلمه بإخراج عملا دراميا عالميا بدأ منذ 18عامًا ، عندما كان يحكي لصديق له عن فيلم ينفذه وبه شخصيات أجنبية وأنه سيقدم هذا الفيلم في هوليوود، موضا أنه نسي هذا الأمر إلا أن صديقه ما زال يتذكره.

وأضاف المخرج محمد دياب، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أنه عندما انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجد أن بيته الكبير تحول إلى غرفة صغيرة، وبدأ من تحت الصفر، ليأتى له مسلسل moon Knight ، بعد 3 سنوات من سفره لأمريكا.

وتابع المخرج محمد دياب، أنه عندما جاء له مشروع moon Knight ، كان مطلوب منه أن يقدم تصور لتنفيذ المشروع وكيفية إخراجه وعملية تصوير الألوان وزوايا التصوير والأكشن ومواقعه، وانتهيت أنا وزوجتى سارة من التصور مكون من 200 ورقة في 12 يومًا فقط، حيث لم ننام .