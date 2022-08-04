شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم بصحبة بروك باتلر وويز ميللر فى العرض الخاص لفيلمه A Day to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل العرض الخاص للفيلم العالمى A Day to Die، في مصر وهو الفيلم الذى يشارك في بطولته النجم المصرى محمد كريم، مع بروس ويليس، وشهد العرض حضور النجوم العالميين ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر، فيما حضر المخرج مجدي أحمد علي، وساندي، ومحمد سراج وطارق الإبياري.

وكان صناع وأبطال الفيلم حرصوا على زيارة الأهرامات، وذلك بصحبة محمد كريم وهي الزيارة التي رصدها الخليج 365 في جولة مع النجوم في الأهرامات، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر للمرة الأولى وزيارة الأهرامات وخان الخليلي وعدد من المزارات السياحية في مصر.

وصادف تواجدهم هذه الأيام في منطقة الأهرامات، حضورهم في Pyramids Air Show، كما سيقومون بجولة في مدينة الإنتاج الإعلامي ومناطق التصوير المفتوحة بها، كنوع من الترويج لتلك المناطق، ثم رحلة نيلية، وأكد كريم أنه دائما يسعي إلي أن يساعد في الترويج السياحي للبلد، وأيضا تقديمها كمناطق تصوير مهمة ومفتوحة ومتنوعة للعالم.

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.