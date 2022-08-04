شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل وإلهام شاهين فى استضافة مهرجان الفحيص بالأردن 12 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان الفحيص بالأردن يوم 12أغسطس ندوة خاصة عن الدراما العربية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي مهرجان الفحيص بدورته الـ 30 ، ويشارك فيها من مصر الدكتور مدحت العدل والفنانة الهام شاهين، فيما تشارك الفنانة اللبنانية تقلا شمعون كما يشهد المهرجان عدد من الحفلات الفنية التى يشارك فيها عدد من النجوم العرب منهم جورج ووسوف وراغب علامة ومحمد عساف وديانا كرازون ومروة ناجى وملحم زين وغيرهم



البوستر الدعائى للندوة

ويحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا بالأردن يوم الاحد الموافق 14 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص ويقام الحفل على المسرح الرئيسى دير الروم الأرثوذوكس، ويعتبر مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافى فني منوّع يقيمه نادى شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، انطلق المهرجان عام 1990، واستمر دون انقطاع، وتمتد فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الأسبوع في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر