بالصور| دنيا سمير غانم وهشام ماجد يحتفلان بـ"تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

في حفل اقتصر حضوره على صناع العمل وأصدقاءه المقربين، احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد بفيلمهما تسليم أهالي في سينما مول مصر مساء الأربعاء 3 أغسطس، بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي.

وشهد الفيلم حضور الفنان بيومي فؤاد أحد أبطال فيلم تسليم أهالي، كما حضر المذيع رامي رضوان، والمخرج عمرو سلامة.

فيلم تسليم أهالي يشهد الظهور الأخير للفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.



فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".