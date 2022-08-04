حدث بالفن| حقيقة وفاة فنان وأول ظهور لمطرب بعد عملية جراحية وخروج مطربة من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بحقيقة إجراء الفنان محمد منير عملية جراحية وأول ظهور للفنان محمد ثروت بعد عملية جراحية في القلب، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

منير مكرم لمصراوي: "وفاة وجدي العربي إشاعة"

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ما تردد من أخبار عن وفاة الفنان وجدي العربي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أنا مش كوافيرة".. من هي إيمي تاتو التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا؟

أثارت إيمي تاتو جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا، بعدما نشرت صورة من أحد البرامج المقرر عرضها على قناة الشمس خلال الفترة المقبلة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إطلالات جريئة.. 100 صورة لفنانات على شاطئ البحر

يقضي عدد من الفنانات إجازة الصيف على شاطيء البحر سواء في مصر أو خارجها، حيث شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومتابعيها صورًا لرحلتها الصيفية في أوروبا وتحديدا في أسبانيا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حقيقة استعداد الكينج محمد منير للخضوع لجراحة في القلب "خاص"

هل يعاني الكينج محمد منير من أزمة صحية؟، ما هي حقيقة استعداده للخضوع لعملية جراحية؟.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد صورته مع فتاة إسرائيلية.. محمد رمضان يستعين بعبدالحليم حافظ فور وصول مصر (فيديو)

وصل الفنان محمد رمضان، صباح اليوم، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، بعدما أحيا حفلا غنائيا في اليونان قبل أيام.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تفاصيل حالتها.. خروج المطربة شاهيناز من المستشفى

قرر الطبيب المشرف على علاج المطربة شاهيناز، خروجها من المستشفى، وإكمال علاجها في المنزل، مع الالتزام بالراحة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إيرادات الأفلام.. "بحبك" لتامر حسني يقترب من 44 مليون جنيه

يواصل الفنان تامر حسني، حصد الإيرادات بفيلمه "بحبك"، ضمن المنافسة على شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي 2022.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد خضوعه لجراحة في القلب.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد ثروت

كشف المطرب الكبير محمد ثروت، عن تجاوز الأزمة الصحية التي مر بها في يونيو الماضي، وخضوعه لجراحة في القلب، وذلك من خلال أول صورة له عبر صفحته في موقع فيسبوك.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"محدش يزورني في قبري غيرها".. قصة رشدي أباظة وتحية كاريوكا من الزواج للطلاق

تحل علينا، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل رشدي أباظة، فهو من مواليد 3 أغسطس 1926.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول صورة من بروفات كاظم الساهر لحفله في الساحل الشمالي

نشر النجم العراقي كاظم الساهر، صورة من بروفات حفله الغنائي المنتظر في الساحل الشمالي، الخميس 4 أغسطس.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)