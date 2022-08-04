نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي وهذا رأيه في الهدف المُلغى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه في هدف الأهلي الملغي في مباراته، اليوم، أمام نادي فاركو في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": " تحية واجبة للاعبي الأهلي على الروح التي لعبوا بها الشوط الثاني، والتي كنا نتمني أن نراها في الشوط الأول".

وتابع: "هدف الأهلي صحيح لأنه في حالة كون المهاجم والمدافع على خط واحد يكون القرار في صالح المهاجم".

سجل الأهلي هدفًا عن طريق لاعبه بيرسي تاو في الدقيقة 71 قبل أن يُلغى من قِبل الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورفع الأهلي، الذي تعادل في مباراته الماضية سلبيًا أمام المقاولون العرب، رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 56 في المركز الثالث بعد خوضه 27 مباراة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض أيضًا 28 مباراة.