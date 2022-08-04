بعد شهرين من الطلاق.. عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة تجتاح مواقع التواصل.. شاهد أول ظهور للفنانة بإطلالة أنيقة – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - انتشر خلال الساعات الماضية أنباء تفيد عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم في مراسي بالساحل الشمالي.

وأكدت مصادر مقربة من الطرفين أن أنباء عودتهما شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الطرفين لا يفكرا في العودة مرة أخرى. واتضح أن الصورة التي تم التقاطها لهما كانت لقاء صدفة غير متفق عليه، حيث تبادل الثنائي السلام خاصة وأن الانفصال تم بكل بهدوء واحترام بين الطرفين.

أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري

وبالتزامن مع تلك الأنباء المتداولة، نشرت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة في مطعم مفتوح على البحر في أحدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ظهرت بلوك أسود ونظارة شمسية وتسريحة شعر مرتبة وخطفت الأنظار بسبب جمالها ورشاقتها.

تفاعل جمهور الفنانة ياسمين صبري مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها السعادة والنجاح في حياتها الشخصية والفنّية.

ياسمين صبري ترد على عدد من الشائعات

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري أعلنت من قبل في تصريحات صحفية إن طليقها كان بالفعل زوجا كريمًا معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه غير صحيح.

نفت الفنانة ياسمين صبري صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.وأكدت إن فترة الزواج كانت سلسة، وإنها تكن له كل الاحترام، وأوضحت أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.

كما ردت الفنانة ياسمين صبري علي هذة الأخبار بسبب بوست نشر عبر مواقع السوشيال ميديا من مأذون شرعي مصري يدعى مصطفى صالح قائلًا انفصال أبو هشيمة عن صبري كلف 296 مليون جنيه، مقسمة إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياته.

أحدث أعمال ياسمين صبري

الجدير بالذكر ان ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، وبدأت تصويره في منتصف شهر يوليو المنقضي، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

كما أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان “مسلسل فرصة تانية” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

نورت

نورت