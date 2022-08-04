وليد توفيق ونوال الزغبي وعاصي الحلاني وشذى حسون في عيد ميلاد فهد الزايد في كان الفرنسية.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أجواء الغناء والرقص بمناسبة عيد ميلاد صاحب شركة ”لايف ستايلز ستوديوز“، الشيخ فهد الزاهد، في منتجع ”كارلتون بيتش كلوب“ في كان الفرنسية.

وكان أبرز النجوم الذين احتفلوا بهذه المناسبة وليد توفيق، عاصي الحلاني، نادر الأتات، شذى حسون ونوال الزغبي، كما وتم التقاط صورة تجمعهم جميعا.

وأدى الفنان عاصي الحلاني أغنية ”انزل يا جميل عالساحة“ بمشاركة صاحبها الفنان وليد توفيق، وأشعل الأجواء بحضور زوجته كوليت الحلاني التي ظهرت وهي ترقص الدبكة على إحدى الأغنيات، وكذلك نادر الأتات، وعضو فرقة ”واما“ محمد نور، والفنانة مروة عيسى، وشمس الكويتية.

كما شهد حفل عيد الميلاد تقديم العديد من الأغاني على طريقة ”الديو“ بين النجوم، فقد أدى عاصي الحلاني أغنية برفقة نادر الأتات بعنوان ”لبناني“ وسط رقص الحاضرين، وقدم الثنائي أيضًا أغنية ”بحبك وبغار“.

إضافة إلى ذلك؛ قدمت الفنانة العراقية شذى حسون، ونوال الزغبي، والحلاني أيضا أغنية ”ليلة“، فيما اختار الفنان وليد توفيق أغنية ”يا بهية“ والتي حمّست أجواء الحاضرين.

ونشرت الفنانة شذى حسون مجموعة صور لها خلال تواجدها في مدينة كان، وظهرت في لقطات برفقة عاصي الحلاني ووليد توفيق ونوال الزغبي، وعلقت قائلة: ”أجمل الأوقات في كان مع نجوم لبنان الأخضر“.