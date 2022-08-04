“آه قلبي”.. شهاب يلطم بعد تهنئة شذى حسون له بعيد ميلاده!

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - فاجأ المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بلقب ”شهاب ملح إنستغرام“ متابعيه بردة فعله على مقطع أهدته إياه الفنانة العراقية شذى حسون بمناسبة عيد ميلاده.
وظهر ”شهاب“ في مقطع للتعليق على مقطع إهداء شذى حسون وقد أخذ بلطم وجهه عدة مرات ومحاولة البكاء والتعبير عن الصدمة المفتعلة والمبالغ فيها، كما وصفها متابعون كثر علقوا على المقطع.
ونشر شهاب ”ملح إنستغرام“ مقطعه مرفقًا بمقطع شذى حسون والذي قالت فيه: ”شهوبة الغالي كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية“.
وعلّق شهاب على مقطعه الشخصي الذي نشره، قائلًا: ”آه قلبي.. بموت بمووووت.. حياتي ونبض قلبي شذى حسون.. أنتِ عيد ميلادي“.
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