“أنت لابس شوال خيش”.. محمد رمضان يُثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور – شاهد ماذا إرتدى!

كتب امير فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - أثــار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا بين جمهوره، بنشره مجموعة صور حديثة له، ظهر فيها بإطلالة غـريبة.

محمد رمضان ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو مرتدي بنطلون وقميص باللون الأبيض، وفوقه توب باللون البيج شكله غــريب، مع برنيطة سوداء كبيرة.

عدد كبير من جمهور الفنان المصري سخروا من إطلالته الغريبة، وأكدوا أن ملابسه أشــبه بـ “شوال الخيش”، وتساءلوا عن أسباب ظهوره بأزياء غريبة.

محمد رمضان يسخر من اتهام أعماله بالتسبب في الجرائم:

من ناحية أخري، وكان قد سخر الفنان المصري محمد رمضان من اتهام أعماله الفنية بأنها السبب في الجرائم التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.

محمد رمضان قال في مقابلة له مع قناة سكاي نيوز عربية: “دائما أسمع اسمي عند حدوث أي جـــريمة، أو أزمـــة كبيرة في الوطن العربي وليس في مصر فقط، دائما أفلامي ومسلسلاتي والأغاني التي أقدمها هي السبب”.

وأضاف ســاخرا: “أنا شـــكيت إني ممكن أكون سبب الأزمـة بين أوكرانيا وروسيا، أكيد لأ لإن الفن صورة مصغرة من الواقع، وكل الدراما اللي عملناها مستوحاة من الواقع مــش العكس، والواقع أقسى بكثير مهما عملنا في السينما والدراما”.

وأكد أنه قدم الكثير من النماذج الإيجابية في أعماله، حيث قال: “ما يضايقني هو أنني مثلت نماذج إيجابية، مثل الضابط الشريف صاحب المبادئ والبار بأهله في مسلسل “نسر الصعيد”، الذي ساعد في إعـــدام أخيه المجـــرم في نهاية المسلسل، لكن دائما لا يلتفتون إلا إلى أول أفلامي عام 2012، والأعمال التي قدمتها في بدايتي”.

رمضان يعلق على صورته مع الفتاة الإسرائيلية:

وكان الفنان محمد رمضان رد في أول تعليق على الصور المنتشرة خلال الأيام الماضية حول تصويره مع فتاة إسرائيلية، حيث استشهد بتعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن واجه اتهاما جديدا بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب ظهوره في فيديو وصور محتضنا فتاة إسرائيلية تدعى مايا زخاريا، أثناء تواجده باليونان، التي أحيا بها مؤخرا حفلا غنائيا.

وعلّق نجيب ساويرس عبر «تويتر»، قائلا: «للى زعلانين من صديقى محمد رمضان أنه أتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية، سؤال: يعنى معقول واحدة مزة كدا، تيجى تقوللي ممكن أتصور معاك أقولها لا ورينى باسبورك الأول ؟»، مستخدما إيموشن ضحك.

وأعاد محمد رمضان نشر بوست رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر «فيسبوك»، في إشارة إلى المحبة والضحك.

وكانت الفتاة الإسرائيلية مايا زخاريا في أول تعليق لها، بعد جدل صورها مع الفنان محمد رمضان، قالت، إن رمضان لم يكن يعرف أننى إسرائيلية.

رمضان يشارك جمهوره أول استعداداته لحفلات الساحل الشمالي:

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، مقطع فيديو للحظة وصوله إلى مطار برج العرب، بعد إحيائه لعدد من الحفلات باليونان، حيث من المقرر أن يحيى حفلاتين خلال الشهر الجاري بمدينة العلمين الجديدة .

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على نغمات أغنية «بلادي» للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ عبر «إنستجرام»، الأربعاء، قائلًا:«شكرًا كل عمال مطار برج العرب على هذا الحب والترحاب لأبنكم.. وصلت اليوم مصر استعدادًا لحفلات مدينة العلمين الجديدة ثقة في الله نجاح يليق ببلدي».

كذلك صرّح رمضان مؤخرًا عن موعد طرح أغنيته الجديدة (دوشة) خلال آب/ أغسطس المقبل، عبر حسابه على (إنستجرام)، وهو على متن طائرة خاصة أثناء عودته من حفله في إسطنبول. كما ويستعد للتحضير لمسلسله الجديد (مسلسل العمدة) خلال الأيام القليلة المقبلة والذي سيشارك به في الموسم المقبل رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي.

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في بطولة (مسلسل المشوار) في رمضان 2022 مع دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، ندى موسى، وغيرهم، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

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