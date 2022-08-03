شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار لفيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets في يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن الجديد DC League of Super-Pets بـ حوالى 2 مليون دولار في خلال يومين، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 43 مليونا و 955 الف دولار منذ طرحه عالميا يوم 29 يوليو الماضى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعة و 46، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 25 مليونا و 655 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 18 مليون و 300 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعى Chip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين في بطولة فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلم Warner Bros، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

على أن يقوم الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.